Зеленский: у путина более долгие отношения с Трампом, чем у меня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Он отметил, что у путина более длительные отношения с Трампом, чем у него. Об этом он сказал в интервью ABC News, передает УНН.

Точно более долгие, чем у него со мной. Это понятно, потому что это открытые источники и здесь ничего нового. Я думаю, что экономические отношения и из той информации, которую я видел, он (тогда - ред.) еще не был президентом, когда была и делегация, и бизнес-отношения. путин всю жизнь в политике, а в Америке президенты меняются. Поэтому экономические, разные...Отношения россии с Америкой - это все же продолжение линии, на мой взгляд, геополитических отношений Америки и советского союза - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский также прокомментировал, изменились ли к лучшему их с Трампом отношения после встречи в Ватикане.

Трамп рассказал журналистам, что российский диктатор владимир путин сказал ему об ответе россии на атаку Украины на российские аэродромы. Вместе с тем, американский лидер заметил, что ему это не нравится.

На этой неделе Трамп провел разговор с российским диктатором владимиром путиным и назвал ее хорошей.