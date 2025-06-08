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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Зеленский: у путина более долгие отношения с Трампом, чем у меня

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент Зеленский заявил, что у путина более длительные отношения с Трампом, чем у него. Глава государства отметил экономические связи между ними еще до президентства Трампа.

Зеленский: у путина более долгие отношения с Трампом, чем у меня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношения между американским лидером Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Он отметил, что у путина более длительные отношения с Трампом, чем у него. Об этом он сказал в интервью ABC News, передает УНН.

Точно более долгие, чем у него со мной. Это понятно, потому что это открытые источники и здесь ничего нового. Я думаю, что экономические отношения и из той информации, которую я видел, он (тогда - ред.) еще не был президентом, когда была и делегация, и бизнес-отношения. путин всю жизнь в политике, а в Америке президенты меняются. Поэтому экономические, разные...Отношения россии с Америкой - это все же продолжение линии, на мой взгляд, геополитических отношений Америки и советского союза 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский также прокомментировал, изменились ли к лучшему их с Трампом отношения  после встречи в Ватикане.

Трамп рассказал журналистам, что российский диктатор владимир путин сказал ему об ответе россии на атаку Украины на российские аэродромы. Вместе с тем, американский лидер заметил, что ему это не нравится.

На этой неделе Трамп провел разговор с российским диктатором владимиром путиным и назвал ее хорошей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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