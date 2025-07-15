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Зеленський та глава МВС обговорили безпекову ситуацію в прифронтових та прикордонних регіонах

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Президент Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко обговорили безпекову ситуацію в прифронтових та прикордонних регіонах. Доповідь Клименка стосувалася дій Нацгвардії та захисту логістики на Донецькому напрямку.

Зеленський та глава МВС обговорили безпекову ситуацію в прифронтових та прикордонних регіонах

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський і глави МВС Ігор Клименка обговорили безпекову ситуацію в регіонах поблизу фронту та кордону. Міністр доповів про дії Національної гвардії й заходи щодо захисту логістики на Донбасі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, обговоривши перші кроки оновленого уряду. Головні завдання на пів року включають збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Національна гвардія України
Клименко Ігор Володимирович
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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