Зеленський та глава МВС обговорили безпекову ситуацію в прифронтових та прикордонних регіонах

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський і глави МВС Ігор Клименка обговорили безпекову ситуацію в регіонах поблизу фронту та кордону. Міністр доповів про дії Національної гвардії й заходи щодо захисту логістики на Донбасі. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

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Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо активних дій підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, обговоривши перші кроки оновленого уряду. Головні завдання на пів року включають збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм.