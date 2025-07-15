Зеленский и глава МВД обсудили ситуацию с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах

Во время встречи Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко обсудили ситуацию с безопасностью в регионах вблизи фронта и границы. Министр доложил о действиях Национальной гвардии и мерах по защите логистики на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно активных действий подразделений Национальной гвардии Украины совместно с другими составляющими Сил обороны, а также относительно ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

Отдельно обсудили работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности - отметил Президент.

Напомним

Президент Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, обсудив первые шаги обновленного правительства. Главные задачи на полгода включают увеличение производства оружия, обеспечение дронами, дерегуляцию и выполнение соцпрограмм.