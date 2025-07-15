Зеленский и глава МВД обсудили ситуацию с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:57 • 11636 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 9724 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 18356 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
07:14 • 23542 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
06:35 • 62349 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 89794 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 74610 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 55349 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43769 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 86597 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.7м/с
40%
747мм
Популярные новости
Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW15 июля, 02:12 • 45021 просмотра
В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ15 июля, 02:31 • 43065 просмотра
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 12038 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"05:59 • 19820 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 20340 просмотра
публикации
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 11636 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 18356 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина06:35 • 62349 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 71200 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 86597 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 20537 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 59502 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 63308 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 58965 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 144395 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Зеленский и глава МВД обсудили ситуацию с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко обсудили ситуацию с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах. Доклад Клименко касался действий Нацгвардии и защиты логистики на Донецком направлении.

Зеленский и глава МВД обсудили ситуацию с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах

Во время встречи Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко обсудили ситуацию с безопасностью в регионах вблизи фронта и границы. Министр доложил о действиях Национальной гвардии и мерах по защите логистики на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно активных действий подразделений Национальной гвардии Украины совместно с другими составляющими Сил обороны, а также относительно ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

Отдельно обсудили работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности

- отметил Президент.

Напомним

Президент Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, обсудив первые шаги обновленного правительства. Главные задачи на полгода включают увеличение производства оружия, обеспечение дронами, дерегуляцию и выполнение соцпрограмм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Национальная гвардия Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9