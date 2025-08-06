Зеленський провів нараду із Сирським та Шмигалем на Сумщині: говорили про плани та пріоритети

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Сумщину провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, передає УНН.

Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили