Зеленський провів нараду із Сирським та Шмигалем на Сумщині: говорили про плани та пріоритети
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду на Сумщині з військовим керівництвом. Обговорювались пріоритети та план Міноборони на пів року, а також дії Десантно-штурмових військ.
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Сумщину провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, передає УНН.
Обстановка по всій лінії бойових дій, наші пріоритети та план на найближчі пів року Міністерства оборони, дії Десантно-штурмових військ – по всьому були окремі доповіді. Детально все обговорили
За словами Президента, триває робота "над зміцненням оборони і ще більшої сили наших воїнів".
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Президент Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку на Сумщині. Обговорювалися потреби, забезпечення та підготовка, а також звільнення Андріївки та Кіндратівки.