Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем в Сумской области: говорили о планах и приоритетах
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание в Сумской области с военным руководством. Обсуждались приоритеты и план Минобороны на полгода, а также действия Десантно-штурмовых войск.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Сумскую область провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом, передает УНН.
Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск – по всему были отдельные доклады. Детально все обсудили
По словам Президента, продолжается работа "над укреплением обороны и еще большей силы наших воинов".
Ранее
Президент Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области. Обсуждались потребности, обеспечение и подготовка, а также освобождение Андреевки и Кондратовки.