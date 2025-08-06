Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем в Сумской области: говорили о планах и приоритетах

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Сумскую область провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом, передает УНН.

Обстановка по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода Министерства обороны, действия Десантно-штурмовых войск – по всему были отдельные доклады. Детально все обсудили