Зеленський про участь солдатів з країн ЄС у бойових діях: "Ми ніколи не проштовхували цю ідею"
Київ • УНН
Президент України заявив, що Київ ніколи не просував ідею участі солдатів з країн ЄС у бойових діях. Він підкреслив, що це небезпечна тема, яка може призвести до втрати підтримки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не проштовхувала тему участі солдат з країн ЄС у бойових діях. Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.
На питання журналіста, чи зможуть солдати з країн ЄС воювати на боці України, Зеленський відповів:
"Не впевнений в цьому, якщо чесно. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. Ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільства тощо, небезпечного порушувати цю тему, бо можна втратити підтримку".
Нагадаємо
Зеленський заявив, що реакція партнерів недостатньо сильна на перекидання військових з Північної Кореї на територію рф для війни проти України. Тому російський диктатор володимир путін випробовує це.