Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не проталкивала тему участия солдат из стран ЕС в боевых действиях. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

На вопрос журналиста, смогут ли солдаты из стран ЕС воевать на стороне Украины, Зеленский ответил:

"Не уверен в этом, если честно. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. Мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от общества и так далее, опасного поднимать эту тему, потому что можно потерять поддержку".

Напомним

Зеленский заявил, что реакция партнеров недостаточно сильная на переброску военных из Северной Кореи на территорию рф для войны против Украины. Поэтому российский диктатор владимир путин испытывает это.