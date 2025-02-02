Зеленський про трагедію в Полтаві та інших містах України: потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене

ukenru
09:48 • 56692 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112029 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111164 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130964 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162322 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214301 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172839 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151112 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125012 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128666 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132767 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130262 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132117 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126339 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181836 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180362 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312345 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339826 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33799 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 66567 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 67277 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130262 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101722 перегляди
Актуальне
Зеленський про трагедію в Полтаві та інших містах України: потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене

Зеленський про трагедію в Полтаві та інших містах України: потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене

Київ • УНН

 • 34756 перегляди

Завершено рятувальні роботи після ракетного удару по Полтаві, загинуло 14 людей, серед них двоє дітей. Президент подякував рятувальникам та закликав партнерів посилити ППО України.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що у неділю завершились рятувальні роботи в Полтаві, після ракетного удару російської армії.

Висловивши співчуття рідним та близьким загиблих, Зеленський подякував рятувальникам, які проявили себе у Полтавській області та у інших частинах України.

Президент також наголосив, що України потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене. Він звернувся до партнерів, підкреслюючи важливість ППО та наданих ракет для захисту території України.

Передає УНН із посиланням на сторінку Володимира Зеленського у соцмережі.

Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє – діти. Дев’ять та дванадцять років. Мої співчуття рідним та близьким. Постраждали двадцять людей, у тому числі четверо дітей: від зовсім малечі – три місяці дитині – до дванадцяти років. Ще 22 людини були врятовані. 

- повідомив Зеленський.

Президент визначив масштаб трагедії та загрози з боку ворога:

Повністю зруйнований під’їзд будинку – з першого по п’ятий поверхи. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат

Image

Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору

- підкреслив Зеленський.

Президент також звернувся до теми ППО та необхідних ракет, для захисту України. Зеленський знову нагадав, що вдячний усім партнерам, які допомагають з цим, і мають повне бачення, що саме нам потрібно.

За цей тиждень маємо нові пакети підтримки - від Швеції новий пакет, 1 млрд 200 млн доларів; Новий безпековий пакет від Фінляндії, також пакет від Хорватії. Ми працюємо, щоб і наступного тижня були потрібні рішення для України. Рішення щодо підтримки нашої держави, наших людей, нашої армії.

Зеленський нагадав про важливість роботи фахівців порятунку:

Сьогодні я хочу відзначити рятувальників, які проявили себе цими днями і тижнями. Полтавщина - перед усім. Працівники ДСНС України в області. 

Зеленський відзначив группу рятувальників з Черкащини, які допомагали у Полтаві. А також відзначив рятувальників з Сумщини і дії Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо

Президент України заявив, що Трамп може примусити путіна до миру через жорсткі санкції проти банківської системи та енергетики рф. Зеленський наголосив на важливості продовження підтримки ЗСУ та отримання гарантій безпеки.

Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів02.02.25, 19:42 • 37918 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами