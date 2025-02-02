Зеленський про трагедію в Полтаві та інших містах України: потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що у неділю завершились рятувальні роботи в Полтаві, після ракетного удару російської армії.

Висловивши співчуття рідним та близьким загиблих, Зеленський подякував рятувальникам, які проявили себе у Полтавській області та у інших частинах України.

Президент також наголосив, що України потрібні гарантії, за яких зло буде зупинене. Він звернувся до партнерів, підкреслюючи важливість ППО та наданих ракет для захисту території України.

Передає УНН із посиланням на сторінку Володимира Зеленського у соцмережі.

Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє – діти. Дев’ять та дванадцять років. Мої співчуття рідним та близьким. Постраждали двадцять людей, у тому числі четверо дітей: від зовсім малечі – три місяці дитині – до дванадцяти років. Ще 22 людини були врятовані. - повідомив Зеленський.

Президент визначив масштаб трагедії та загрози з боку ворога:

Повністю зруйнований під’їзд будинку – з першого по п’ятий поверхи. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат

Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору - підкреслив Зеленський.

Президент також звернувся до теми ППО та необхідних ракет, для захисту України. Зеленський знову нагадав, що вдячний усім партнерам, які допомагають з цим, і мають повне бачення, що саме нам потрібно.

За цей тиждень маємо нові пакети підтримки - від Швеції новий пакет, 1 млрд 200 млн доларів; Новий безпековий пакет від Фінляндії, також пакет від Хорватії. Ми працюємо, щоб і наступного тижня були потрібні рішення для України. Рішення щодо підтримки нашої держави, наших людей, нашої армії.

Зеленський нагадав про важливість роботи фахівців порятунку:

Сьогодні я хочу відзначити рятувальників, які проявили себе цими днями і тижнями. Полтавщина - перед усім. Працівники ДСНС України в області.

Зеленський відзначив группу рятувальників з Черкащини, які допомагали у Полтаві. А також відзначив рятувальників з Сумщини і дії Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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