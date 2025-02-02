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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о трагедии в Полтаве и других городах Украины: нужны гарантии, при которых зло будет остановлено

Киев  •  УНН

 • 714 просмотра

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Завершены спасательные работы после ракетного удара по Полтаве, погибло 14 человек, среди них двое детей. Президент поблагодарил спасателей и призвал партнеров усилить ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в воскресенье завершились спасательные работы в Полтаве после ракетного удара российской армии.

Выразив соболезнования родным и близким погибших, Зеленский поблагодарил спасателей, которые проявили себя в Полтавской области и в других частях Украины.

Президент также отметил, Украине нужны гарантии, при которых зло будет остановлено. Он обратился к партнерам, подчеркивая важность ПВО и предоставленных ракет для защиты территории Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в соцсети.

Только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты. Всего эта ракета убила, к сожалению, четырнадцать человек, из них двое - дети. Девять и двенадцать лет. Мои соболезнования родным и близким. Пострадали двадцать человек, в том числе четверо детей: от совсем малышей - три месяца ребенку - до двенадцати лет. Еще 22 человека были спасены. 

- сообщил Зеленский.

Президент определил масштаб трагедии и угрозы со стороны врага:

Полностью разрушен подъезд дома - с первого по пятый этажи. И это только одна российская ракета, которая принесла столько боли, столько страданий и потерь

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Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора

- подчеркнул Зеленский.

Президент также обратился к теме ПВО и необходимых ракет, для защиты Украины. Зеленский снова напомнил, что благодарен всем партнерам, которые помогают с этим, и имеют полное видение, что именно нам нужно.

За эту неделю имеем новые пакеты поддержки - от Швеции новый пакет, 1 млрд 200 млн долларов; Новый пакет безопасности от Финляндии, также пакет от Хорватии. Мы работаем, чтобы и на следующей неделе были нужны решения для Украины. Решение по поддержке нашего государства, наших людей, нашей армии.

Зеленский напомнил о важности работы специалистов спасения:

Сегодня я хочу отметить спасателей, которые проявили себя в эти дни и недели. Полтавщина - прежде всего. Работники ГСЧС Украины в области. 

Зеленский отметил группу спасателей из Черкасской области, которые помогали в Полтаве. А также отметил спасателей из Сумщины и действия Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним,

Президент Украины заявил, что Трамп может принудить Путина к миру через жесткие санкции против банковской системы и энергетики рф. Зеленский отметил важность продолжения поддержки ВСУ и получения гарантий безопасности.

Зеленский о поражении командного пункта рф на Курщине: уничтожены десятки офицеров02.02.25, 19:42 • 11835 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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