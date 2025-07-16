Зеленський про нічну атаку рф: однією з мішеней стала енергетика

Однією з мішеней нічного російського удару по Україні стала енергетика, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку, пише УНН.

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"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина", - написав Зеленський у соцмережах.

Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога. - вказав Зеленський.

Президент наголосив: "росія не змінює свою стратегію". "І для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб росія відчувала нашу відповідь", - зазначив Глава держави.

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