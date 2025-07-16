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Зеленський про нічну атаку рф: однією з мішеней стала енергетика

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Внаслідок нічного російського обстрілу постраждали Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина, з акцентом на енергетичну інфраструктуру. У Кривому Розі відновлюють електропостачання, 15 людей, включаючи дитину, отримали поранення.

Зеленський про нічну атаку рф: однією з мішеней стала енергетика

Однією з мішеней нічного російського удару по Україні стала енергетика, повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на чергову ворожу атаку, пише УНН.

Деталі

"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина", - написав Зеленський у соцмережах.

Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога.

- вказав Зеленський.

Президент наголосив: "росія не змінює свою стратегію". "І для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб росія відчувала нашу відповідь", - зазначив Глава держави.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Кривий Ріг
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