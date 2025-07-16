Зеленский о ночной атаке РФ: одной из мишеней российского удара стала энергетика

Одной из мишеней ночного российского удара по Украине стала энергетика, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную вражескую атаку, пишет УНН.

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"Продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области", - написал Зеленский в соцсетях.

Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. - указал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Россия не меняет свою стратегию". "И для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - отметил Глава государства.

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