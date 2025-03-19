Зеленський після розмови з Трампом: під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про можливість досягнення міцного миру в Україні у 2025 році за підтримки США та Дональда Трампа. Він відзначив продуктивний початок роботи української та американської команд.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з Америкою, з президентом Дональдом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року, передає УНН.
... подякував йому (Трампу - ред.) за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд в Джидді 11 березня — ця зустріч команд суттєво допомогла в просуванні до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року
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