Зеленський після розмови з Трампом: під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з Америкою, з президентом Дональдом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року, передає УНН.

... подякував йому (Трампу - ред.) за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд в Джидді 11 березня — ця зустріч команд суттєво допомогла в просуванні до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року - заявив Зеленський.

Позитивна, дуже змістовна і відверта: Зеленський про розмову з Трампом

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення годинної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмова названа "дуже гарною".

Зеленський погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики - Bloomberg