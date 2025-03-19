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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський після розмови з Трампом: під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року

Київ • УНН

 • 13964 перегляди

Володимир Зеленський заявив про можливість досягнення міцного миру в Україні у 2025 році за підтримки США та Дональда Трампа. Він відзначив продуктивний початок роботи української та американської команд.

Зеленський після розмови з Трампом: під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з Америкою, з президентом Дональдом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року, передає УНН.

... подякував йому (Трампу - ред.) за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд в Джидді 11 березня — ця зустріч команд суттєво допомогла в просуванні до припинення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Ми вважаємо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий цього року 

- заявив Зеленський.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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