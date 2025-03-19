Зеленский после разговора с Трампом: под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о возможности достижения прочного мира на Украине в 2025 году при поддержке США и Дональда Трампа. Он отметил продуктивное начало работы украинской и американской команд.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Америкой, с президентом Дональдом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году, передает УНН.
... поблагодарил его (Трампа - ред.) за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта — эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году
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