Зеленский после разговора с Трампом: под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Америкой, с президентом Дональдом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году, передает УНН.

... поблагодарил его (Трампа - ред.) за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта — эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году - заявил Зеленский.

Позитивный, очень содержательный и откровенный: Зеленский о разговоре с Трампом

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Президент США Дональд Трамп заявил о завершении часового разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор назван "очень хорошим".

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