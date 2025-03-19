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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Зеленский после разговора с Трампом: под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году

Киев • УНН

 • 13962 просмотра

Владимир Зеленский заявил о возможности достижения прочного мира на Украине в 2025 году при поддержке США и Дональда Трампа. Он отметил продуктивное начало работы украинской и американской команд.

Зеленский после разговора с Трампом: под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с Америкой, с президентом Дональдом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году, передает УНН.

... поблагодарил его (Трампа - ред.) за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта — эта встреча команд существенно помогла в продвижении к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Мы считаем, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году 

- заявил Зеленский.

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Антонина Туманова

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