Зеленський очікує на підпис ратифікацію угоди про копалини

Президент України Володимир Зеленський очікує, що текст ратифікаційного закону про корисні копалини між Україною та США найближчим часом надійде з Верховної Ради в ОП і юридичні процедури будуть завершені, передає УНН.

Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду

За його словами, такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було.

Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток

Також він підкреслив, що реалізація цієї ініціативи відповідає домовленостям, досягнутим із президентом США Дональдом Трампом.

Як ми й домовлялися з Президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами