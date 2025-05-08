Зеленський очікує на підпис ратифікацію угоди про копалини
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про очікування щодо завершення юридичних процедур з ратифікації угоди між Україною та США про корисні копалини. Він наголосив, що це відкриє нову сторінку відносин між країнами.
Президент України Володимир Зеленський очікує, що текст ратифікаційного закону про корисні копалини між Україною та США найближчим часом надійде з Верховної Ради в ОП і юридичні процедури будуть завершені, передає УНН.
Вдячний усім у нашій команді, хто готував угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами, і кожному, хто її підтримав. Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду
За його словами, такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було.
Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток
Також він підкреслив, що реалізація цієї ініціативи відповідає домовленостям, досягнутим із президентом США Дональдом Трампом.
Як ми й домовлялися з Президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами
Очікую на швидкий консультаційний період та реалізацію: Девіс відреагувала на ратифікацію угоди США-Україна08.05.25, 16:05 • 4288 переглядiв
Нагадаємо
8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про корисні копалини між США та Україною.