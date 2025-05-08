Зеленский ожидает подписания ратификации соглашения о полезных ископаемых
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил об ожиданиях относительно завершения юридических процедур по ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Он подчеркнул, что это откроет новую страницу отношений между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что текст ратификационного закона о полезных ископаемых между Украиной и США в ближайшее время поступит из Верховной Рады в ОП и юридические процедуры будут завершены, передает УНН.
Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто ее поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда
По его словам, такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было.
Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для взаимодействия в сфере безопасности, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие
Также он подчеркнул, что реализация этой инициативы соответствует договоренностям, достигнутым с президентом США Дональдом Трампом.
Как мы и договаривались с Президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами
Ожидаю скорый консультационный период и реализацию: Дэвис отреагировала на ратификацию соглашения США-Украина08.05.25, 16:05 • 4302 просмотра
Напомним
8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.