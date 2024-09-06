Зеленський обговорив з Остіном наповнення анонсованого пакета допомоги Україні на 250 млн доларів
Київ • УНН
Президент України зустрівся з міністром оборони США на засіданні "Рамштайн". Обговорено новий пакет допомоги на $250 млн та інші оборонні потреби України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили наповнення анонсованого нового пакета оборонної підтримки обсягом 250 млн, передає УНН.
"У межах засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили наповнення анонсованого нового пакету оборонної підтримки обсягом 250 млн та інші оборонні потреби України", - написав Зеленський.
Зеленський подякував за чітку позицію щодо продовження надання Україні усієї необхідної військової підтримки та лідерство США у форматі "Рамштайн".
"Це запорука успіху на полі бою", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остіна на засіданні у форматі "Рамштайн" повідомив, що президент США Джо Байден оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на 250 млн доларів.
Президент Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, адже це може змусити росію шукати миру. Про це Зеленський заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Також Зеленський на засіданні "Рамштайн" заявив, що Україні потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області. Окрім того, потрібен набагато сильніший флот F-16.