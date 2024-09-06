Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили наполнение анонсированного нового пакета оборонной поддержки объемом 250 млн, передает УНН.

"В рамках заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили наполнение анонсированного нового пакета оборонной поддержки объемом 250 млн и другие оборонные потребности Украины", - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил за четкую позицию относительно продолжения предоставления Украине всей необходимой военной поддержки и лидерство США в формате "Рамштайн".

"Это залог успеха на поле боя", - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остина на заседании в формате "Рамштайн" сообщил, что президент США Джо Байден объявит новый пакет помощи по безопасности Украине на 250 млн долларов.

Президент Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, ведь это может заставить россию искать мира. Об этом Зеленский заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Также Зеленский на заседании "Рамштайн" заявил, что Украине нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области. Кроме того, нужен гораздо более сильный флот F-16.