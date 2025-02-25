Зеленський обговорив з новим прем'єром Бельгії заморожені активи РФ
Київ • УНН
Президент України провів розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Сторони обговорили підтримку України та використання заморожених російських активів.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Йшлося про спільну відповідь на виклики та використання заморожених російських активів, передає УНН.
Для нас важливо, що підтримка України з боку Бельгії залишається непохитною в ці складні часи. Вдячний за готовність продовжити допомогу. Глобальна ситуація вимагає скоординованих дій і швидкого реагування. Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України: важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює росія
Також, за словами Президента, обговорили використання заморожених російських активів і скоординували наші подальші контакти.
Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує25.02.25, 15:52 • 27495 переглядiв
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Раніше УНН вже писав, що голова дипломатії блоку Кая Каллас повідомила про збільшення кількості країн ЄС, що підтримують конфіскацію заморожених російських активів. Втім, за її словами, досягнення угоди в березні не очікується через відсутність одностайної підтримки.