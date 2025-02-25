Зеленський обговорив з новим прем'єром Бельгії заморожені активи РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Йшлося про спільну відповідь на виклики та використання заморожених російських активів, передає УНН.

Для нас важливо, що підтримка України з боку Бельгії залишається непохитною в ці складні часи. Вдячний за готовність продовжити допомогу. Глобальна ситуація вимагає скоординованих дій і швидкого реагування. Ми щиро цінуємо, що Бельгія поділяє позицію України: важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює росія