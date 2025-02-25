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ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с новым премьером Бельгии замороженные активы рф

Зеленский обсудил с новым премьером Бельгии замороженные активы рф

Киев  •  УНН

 • 9019 просмотра

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Президент Украины провел разговор с новоназначенным премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Стороны обсудили поддержку Украины и использование замороженных российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Речь шла о совместном ответе на вызовы и использовании замороженных российских активов, передает УНН.

Для нас важно, что поддержка Украины со стороны Бельгии остается непоколебимой в эти сложные времена. Благодарен за готовность продолжить помощь. Глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования. Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает россия 

- сообщил Зеленский.

Также, по словам Президента, обсудили использование замороженных российских активов и скоординировали наши дальнейшие контакты.

Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает25.02.25, 15:52 • 13275 просмотров

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что глава дипломатии блока Кая Каллас сообщила об увеличении количества стран ЕС, поддерживающих конфискацию замороженных российских активов. Впрочем, по ее словам, достижение соглашения в марте не ожидается из-за отсутствия единодушной поддержки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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