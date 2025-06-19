Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Крістін Лагард, обговоривши використання заморожених російських активів та продовження санкцій. Обговорено також макрофінансову стабільність та євроінтеграцію.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Дякую за приїзд і бюджетну підтримку. Дуже важливо, щоб ця допомога продовжувалася й попри війну давала нашим людям нормальність життя, де це можливо
Сторони оговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію.
Окрім того, президент подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від G7 на суму $50 млрд цього року.
"Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою", - додав президент.
У пресслужбі президента, сторони також обговорили пошук механізмів для продовження санкцій проти російських активів.
У свою чергу, Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку Європейського центрального банку та відзначила роботу Національного банку України.
Нагадаємо
Президент Зеленський провів нараду щодо санкцій проти росії. Домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилити обмеження проти російського танкерного флоту.