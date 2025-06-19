Зеленський обговорив з Лагард перспективи використання заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Дякую за приїзд і бюджетну підтримку. Дуже важливо, щоб ця допомога продовжувалася й попри війну давала нашим людям нормальність життя, де це можливо - йдеться у повідомленні.

Сторони оговорили перспективи використання заморожених російських активів для потреб України, макрофінансову стабільність, роботу з партнерами та євроінтеграцію.

Окрім того, президент подякував за надання кредиту в межах ініціативи ERA від G7 на суму $50 млрд цього року.

"Робимо нашу координацію з європейськими інституціями ще тіснішою", - додав президент.

У пресслужбі президента, сторони також обговорили пошук механізмів для продовження санкцій проти російських активів.

У свою чергу, Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку Європейського центрального банку та відзначила роботу Національного банку України.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів нараду щодо санкцій проти росії. Домовлено синхронізувати санкції України та партнерів, а також посилити обмеження проти російського танкерного флоту.