Зеленский обсудил с Лагард перспективы использования замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Спасибо за приезд и бюджетную поддержку. Очень важно, чтобы эта помощь продолжалась и несмотря на войну давала нашим людям нормальность жизни, где это возможно - говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины, макрофинансовую стабильность, работу с партнерами и евроинтеграцию.

Кроме того, президент поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от G7 на сумму $50 млрд в этом году.

"Делаем нашу координацию с европейскими институциями еще теснее", - добавил президент.

В пресс-службе президента, стороны также обсудили поиск механизмов для продолжения санкций против российских активов.

В свою очередь, Лагард заверила в продолжении финансовой поддержки со стороны Европейского центрального банка и отметила работу Национального банка Украины.

Напомним

Президент Зеленский провел совещание по санкциям против россии. Договорено синхронизировать санкции Украины и партнеров, а также усилить ограничения против российского танкерного флота.