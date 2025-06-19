Зеленский обсудил с Лагард перспективы использования замороженных российских активов
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Кристин Лагард, обсудив использование замороженных российских активов и продолжение санкций. Обсуждены также макрофинансовая стабильность и евроинтеграция.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Спасибо за приезд и бюджетную поддержку. Очень важно, чтобы эта помощь продолжалась и несмотря на войну давала нашим людям нормальность жизни, где это возможно
Стороны обсудили перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины, макрофинансовую стабильность, работу с партнерами и евроинтеграцию.
Кроме того, президент поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от G7 на сумму $50 млрд в этом году.
"Делаем нашу координацию с европейскими институциями еще теснее", - добавил президент.
В пресс-службе президента, стороны также обсудили поиск механизмов для продолжения санкций против российских активов.
В свою очередь, Лагард заверила в продолжении финансовой поддержки со стороны Европейского центрального банка и отметила работу Национального банка Украины.
Напомним
Президент Зеленский провел совещание по санкциям против россии. Договорено синхронизировать санкции Украины и партнеров, а также усилить ограничения против российского танкерного флота.