Зеленский обсудил с Лагард перспективы использования замороженных российских активов

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
14:14 • 11164 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 27814 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 30030 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 39374 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 102245 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 58189 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 142240 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 197295 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 93599 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129835 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
42%
744мм
Популярные новости
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 159227 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 58251 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 122790 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 64052 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 51667 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 52831 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 65299 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 102245 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 124114 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 160419 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 11359 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 21346 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 171696 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 220370 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223109 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Зеленский обсудил с Лагард перспективы использования замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Кристин Лагард, обсудив использование замороженных российских активов и продолжение санкций. Обсуждены также макрофинансовая стабильность и евроинтеграция.

Зеленский обсудил с Лагард перспективы использования замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Спасибо за приезд и бюджетную поддержку. Очень важно, чтобы эта помощь продолжалась и несмотря на войну давала нашим людям нормальность жизни, где это возможно

- говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы использования замороженных российских активов для нужд Украины, макрофинансовую стабильность, работу с партнерами и евроинтеграцию.

Кроме того, президент поблагодарил за предоставление кредита в рамках инициативы ERA от G7 на сумму $50 млрд в этом году.

"Делаем нашу координацию с европейскими институциями еще теснее", - добавил президент.

В пресс-службе президента, стороны также обсудили поиск механизмов для продолжения санкций против российских активов.

В свою очередь, Лагард заверила в продолжении финансовой поддержки со стороны Европейского центрального банка и отметила работу Национального банка Украины.

Напомним

Президент Зеленский провел совещание по санкциям против россии. Договорено синхронизировать санкции Украины и партнеров, а также усилить ограничения против российского танкерного флота.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
Европейский центральный банк
Национальный банк Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9