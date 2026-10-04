Зеленський назвав історичною домовленість України та Німеччини на 8,5 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками медіа після Українсько-німецького бізнес-форуму. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

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Щиро вдячні німецькій делегації на чолі з канцлером. Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору історичної домовленості - загальної домовленості на 8,5 мільярда євро. І ми дуже вдячні за підтримку. Що важливо в цьому візиті - що не тільки Німеччина допомагає Україні, а якраз Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення і спільно виробляє. Це робочі місця для Німеччини і для України. І ми плануємо працювати в багатьох напрямах - йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів, загальна сума яких перевищує вісім мільярдів євро.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що партнерство України і Німеччини працює на спільну силу і безпеку.