Зеленський назвав історичною домовленість України та Німеччини на 8,5 млрд євро

$44.8350.70
ukenru
20:58 • 580 перегляди
У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська" в АдигеїPhoto
20:16 • 4110 перегляди
У Латвії після виборів планують сформувати проукраїнську коаліцію та продовжити підтримку Києва
Ексклюзив
16:31 • 19081 перегляди
Астропрогноз на 5-11 жовтня 2026 року: тиждень, який вимагає особливої обережності, та важливий молодик у Терезах
4 жовтня, 13:58 • 19493 перегляди
СБУ уразила два ворожих винищувачі на аеродромі в Адигеї
4 жовтня, 13:39 • 22563 перегляди
Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад 8,5 млрд євро - ЗеленськийVideo
4 жовтня, 10:52 • 29973 перегляди
У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України
4 жовтня, 10:24 • 30443 перегляди
У результаті атаки рф по Північному мосту в Києві постраждали двоє людей: що відомо про їх стан
4 жовтня, 10:05 • 25575 перегляди
Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит зерна з України - ЗМІ
4 жовтня, 09:24 • 35345 перегляди
ШІ розшифрував секретне послання Наполеона, якому понад 200 роківPhoto
4 жовтня, 08:17 • 40179 перегляди
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.4м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Автомобільна промисловість Британії опинилась перед "складним вибором" між ринками Китаю та ЄС4 жовтня, 11:07 • 15188 перегляди
росія випустила по Україні 135 дронів за ніч і понад 1900 за тиждень, є жертви - ЗеленськийVideo4 жовтня, 11:25 • 13817 перегляди
Сили оборони уразили «Бук-М3», базу дронів і РЕБ росіян - Генштаб4 жовтня, 11:49 • 8644 перегляди
Зелена гілка метро у Києві знову перевозить пасажирів через Дніпро під час жовтого рівня загрози4 жовтня, 12:29 • 14455 перегляди
США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський15:42 • 7126 перегляди
Публікації
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 40174 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 132685 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 130121 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 114134 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 135747 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецьк
Реклама
УНН Lite
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру21:05 • 0 перегляди
ШІ розшифрував секретне послання Наполеона, якому понад 200 роківPhoto4 жовтня, 09:24 • 35335 перегляди
У Польщі запустили перший у світі "AbortOmat", де можна отримати таблетки для переривання вагітності4 жовтня, 07:14 • 28043 перегляди
Авіаносець США прибув до курортного Пхукета: майже 5 тис. військових зійдуть на берег, місцева влада оцінює прибутки4 жовтня, 06:42 • 34035 перегляди
Ведуча Елісон Хаммонд раптово втекла з прямого ефіру та опинилася в лікарні через сильну панічну атаку4 жовтня, 01:06 • 51777 перегляди
Актуальне
Су-34
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Truth Social

Зеленський назвав історичною домовленість України та Німеччини на 8,5 млрд євро

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8 млрд. Зеленський заявив про спільне виробництво, обмін досвідом і нові робочі місця.

Зеленський назвав історичною домовленість України та Німеччини на 8,5 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками медіа після Українсько-німецького бізнес-форуму. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Щиро вдячні німецькій делегації на чолі з канцлером. Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору історичної домовленості - загальної домовленості на 8,5 мільярда євро. І ми дуже вдячні за підтримку. Що важливо в цьому візиті - що не тільки Німеччина допомагає Україні, а якраз Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення і спільно виробляє. Це робочі місця для Німеччини і для України. І ми плануємо працювати в багатьох напрямах

- йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Україна та Німеччина підписали 15 угод і документів, загальна сума яких перевищує вісім мільярдів євро.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що партнерство України і Німеччини працює на спільну силу і безпеку.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаСвіт
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна