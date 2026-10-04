Зеленский назвал исторической договорённость Украины и Германии на 8,5 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями СМИ после Украинско-германского бизнес-форума. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

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Искренне благодарны немецкой делегации во главе с канцлером. Действительно важный, хороший, сильный визит с точки зрения исторической договоренности — общей договоренности на 8,5 миллиарда евро. И мы очень благодарны за поддержку. Что важно в этом визите — не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями, опытом, а также делает заказы и совместно производит. Это рабочие места для Германии и Украины. И мы планируем работать во многих направлениях — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Украина и Германия подписали 15 соглашений и документов, общая сумма которых превышает восемь миллиардов евро.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что партнерство Украины и Германии работает на общую силу и безопасность.