Зеленський: "Я готовий зустрітися з путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни"

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності реального закінчення вогню, зазначивши, що готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення, і хто має відповідні повноваження, в тому числі і з російським диктатором володимиром путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Потрібне реальне припинення вогню, потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні, і цей рівень саме рішень. Я готовий зустрічатися в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення, і хто має відповідні повноваження, в тому числі і з путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу, дуже розраховую на вплив США. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні, дипломатія потрібна. Безпека потрібна - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Вчора, 18 червня, російський диктатор володимир путін виступив у рамках петербурзького міжнародного економічного форуму, під час якого він заявив, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".