Зеленский: "Я готов встретиться с путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия как минимум на три срока"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с владимиром путиным для реального прекращения огня, подчеркнув превышение конституционных полномочий российским президентом. Украина стремится закончить войну и нуждается в санкциях, дипломатии и безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реального прекращения огня, отметив, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в том числе и с российским диктатором владимиром путиным, хотя он и просидел конституционные полномочия минимум на три срока. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Требуется реальное прекращение огня, требуется реальное окончание войны. Украина готова встречаться на высшем уровне, и этот уровень именно решений. Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в том числе и с путиным, хотя он и просидел конституционные полномочия минимум на три срока. Желательно закончить войну в этот срок президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь, очень рассчитываю на влияние США. Это то, что может помочь. Санкции нужны, дипломатия нужна. Безопасность нужна
Напомним
Вчера, 18 июня, российский диктатор владимир путин выступил в рамках петербургского международного экономического форума, во время которого он заявил, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может произойти только на заключительном этапе переговоров о прекращении войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".