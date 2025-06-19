Зеленский: "Я готов встретиться с путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия как минимум на три срока"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реального прекращения огня, отметив, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в том числе и с российским диктатором владимиром путиным, хотя он и просидел конституционные полномочия минимум на три срока. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Требуется реальное прекращение огня, требуется реальное окончание войны. Украина готова встречаться на высшем уровне, и этот уровень именно решений. Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в том числе и с путиным, хотя он и просидел конституционные полномочия минимум на три срока. Желательно закончить войну в этот срок президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь, очень рассчитываю на влияние США. Это то, что может помочь. Санкции нужны, дипломатия нужна. Безопасность нужна - сказал Зеленский.

Напомним

Вчера, 18 июня, российский диктатор владимир путин выступил в рамках петербургского международного экономического форума, во время которого он заявил, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может произойти только на заключительном этапе переговоров о прекращении войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".