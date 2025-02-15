Зеленський і Макрон обговорили безпекові гарантії та шляхи до миру

"Провів продуктивну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, обговоривши безпекові гарантії та спільні кроки для встановлення справедливого миру." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Глави української держави, серед ключових тем були напрацювання єдиної стратегії разом із США та європейськими партнерами.

Зеленський також поінформував Макрона про свою зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та нещодавню телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Важливим аспектом діалогу стали питання щодо гарантій безпеки та конкретні пропозиції Франції.

Співрозмовники підтвердили єдність поглядів щодо завершення війни на справедливих умовах та наголосили на необхідності участі України у всіх переговорах, що стосуються її майбутнього.

Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України"