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Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

Киев  •  УНН

 • 5290 просмотра

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Президенты Украины и Франции провели разговор о гарантиях безопасности и стратегии установления справедливого мира. Обсудили принцип "ничего об Украине без Украины" и позицию относительно переговоров.

"Провел продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив гарантии безопасности и совместные шаги для установления справедливого мира." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы украинского государства, среди ключевых тем были наработки единой стратегии вместе с США и европейскими партнерами. 

Зеленский также проинформировал Макрона о своей встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и недавнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Важным аспектом диалога стали вопросы гарантий безопасности и конкретные предложения Франции.

Собеседники подтвердили единство взглядов относительно завершения войны на справедливых условиях и подчеркнули необходимость участия Украины во всех переговорах, касающихся ее будущего.

Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны. Спасибо за все усилия ради нашей общей безопасности в будущем и преданность принципу "ничего об Украине без Украины"

- подчеркнул Владимир Зеленский

Напомним,

Президент Франции ранее сказал, что только Зеленский имеет право вести переговоры о прекращении войны с рф. 

Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны14.02.25, 05:17 • 28302 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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