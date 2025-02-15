Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции провели разговор о гарантиях безопасности и стратегии установления справедливого мира. Обсудили принцип "ничего об Украине без Украины" и позицию относительно переговоров.
"Провел продуктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсудив гарантии безопасности и совместные шаги для установления справедливого мира." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы украинского государства, среди ключевых тем были наработки единой стратегии вместе с США и европейскими партнерами.
Зеленский также проинформировал Макрона о своей встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и недавнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом.
Важным аспектом диалога стали вопросы гарантий безопасности и конкретные предложения Франции.
Собеседники подтвердили единство взглядов относительно завершения войны на справедливых условиях и подчеркнули необходимость участия Украины во всех переговорах, касающихся ее будущего.
Важно, что у нас одинаковое видение того, каким должно быть справедливое окончание войны. Спасибо за все усилия ради нашей общей безопасности в будущем и преданность принципу "ничего об Украине без Украины"
Напомним,
Президент Франции ранее сказал, что только Зеленский имеет право вести переговоры о прекращении войны с рф.
Макрон: Зеленский - единственный, кто имеет право вести переговоры с рф по прекращению войны14.02.25, 05:17 • 28302 просмотра