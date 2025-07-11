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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Зеленський анонсував нові європейські оборонні пакети

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових європейських оборонних пакетів. Також очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.

Зеленський анонсував нові європейські оборонні пакети

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових  європейських оборонних пакетів, передає УНН.

Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти росії за цю війну – тиск повинен спрацювати 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні11.07.25, 22:13 • 4404 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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