Зеленський анонсував нові європейські оборонні пакети

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових європейських оборонних пакетів, передає УНН.

Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти росії за цю війну – тиск повинен спрацювати - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.