Зеленский анонсировал новые европейские оборонные пакеты
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых европейских оборонных пакетов. Также ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых европейских оборонных пакетов, передает УНН.
Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против россии за эту войну – давление должно сработать
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине11.07.25, 22:13 • 4408 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.