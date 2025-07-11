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Зеленский анонсировал новые европейские оборонные пакеты

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых европейских оборонных пакетов. Также ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.

Зеленский анонсировал новые европейские оборонные пакеты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых европейских оборонных пакетов, передает УНН.

Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против россии за эту войну – давление должно сработать

- сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине11.07.25, 22:13 • 4408 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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