Зеленский анонсировал новые европейские оборонные пакеты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых европейских оборонных пакетов, передает УНН.

Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против россии за эту войну – давление должно сработать - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против россии.