Зеленський порівняв роботу КСУ із ураганом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Робота Конституційного суду України сьогодні — це ураган. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“В принципі, сьогодні роботу КСУ я оцінюю як ураган, і ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений, і це рішення не випадково було через законодавчу ініціативу боротись саме з ураганом, а не з наслідками”, — сказав Президент.
З його слів, рішення КСУ — це “неочікуваний сюрприз, спрямований проти держави Україна”.
“Багато людей за цим стоїть. Ми бачимо відкрито, через звернення, які це партії... Це — представники ОПЗЖ і “За майбутнє”, — додав Глава держави.
Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.