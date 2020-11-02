Зеленский сравнил работу КСУ с ураганом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Работа Конституционного суда Украины сегодня — это ураган. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"В принципе, сегодня работу КСУ я оцениваю как ураган, и мы говорим о последствиях этого урагана. Хотя я уверен, и это решение не случайно было через законодательную инициативу бороться именно с ураганом, а не с последствиями", - сказал Президент.
По его словам, решение КСУ - это "неожиданный сюрприз, направленный против государства Украина".
"Многие люди за этим стоят. Мы видим открыто, через обращения, это партии ... Это - представители ОПЗЖ и "За майбутнє", - добавил глава государства.
Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.