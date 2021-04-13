Зеленський затвердив Стратегію діяльності Представництва Президента України в Криму: що вона передбачає

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 160/2021 “Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим”, яким затвердив Стратегію діяльності цього органу, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Деталі

Стратегія визначає пріоритетні напрями роботи Представництва Президента України в Криму у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід’ємних частин території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

“Метою реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяльності Представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, — йдеться в документі.

Згідно зі Стратегією, Представництво Президента в Криму має брати участь у розробці пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму, захисту та підтримки громадян, які проживають на півострові, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією території України; інформуванні міжнародних партнерів про факти порушень прав і основоположних свобод людини, зокрема переслідування громадян України з політичних мотивів, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Додамо

Представництво також має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, громадськими об’єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, та внутрішньо переміщених осіб.

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Стратегія передбачає участь Представництва у здійсненні заходів щодо консолідації міжнародних зусиль задля сприяння процесу деокупації Криму, посилення тиску на Російську Федерацію для відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, Представництво має сприяти реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації. Зокрема, забезпечувати Президента України, органи державної влади та місцевого самоврядування достовірною та актуальною інформацією щодо ситуації на тимчасово окупованій території Криму; надавати пропозиції щодо належного реагування на випадки дезінформації та маніпуляції стосовно тимчасової окупації Росією Криму; вибудувати ефективну модель комунікації з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, інформувати їх щодо можливостей реалізації ними прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території.

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