Зеленський запевнив, що не планує нікуди переводити Залужного

Цитата

«Не планую нікуди переводити Головнокомандувача Залужного… Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це й Залужний, й Ковальчук (командувач ОК «Південь» - ред.), й Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ – ред.), я не хочу всіх називати… Ця команда є, вона працює. Найголовніша оцінка (роботи – ред.) – ми тримаємося. Значить – оцінка висока. Коли ми переможемо – буде найвища оцінка», - сказав Зеленський.

Доповнення

В ЗМІ повідомляли, що декілька місяців в політичних колах ходить версія про те, що міністра оборони України Олексія Резнікова можуть підвищити до віце-прем'єра та віддати йому Мін'юст. А на його місце переведуть Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Додамо

В ОП запевняли, що між Зеленським та Залужним немає ніякого конфлікту.