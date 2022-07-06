В ОП запевняють, що між Зеленським та Залужним немає ніякого конфлікту

Цитата

"Немає ніякої конспірології, немає ніякого конфлікту, тим більше конфлікту між Верховим головнокомандувачем і просто Головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у військовий час. Всі питання щоденно, багато разово вирішуються саме в прямій комунікації між вертикаллю Верховного головнокомандувача та Головнокомандувача, тому, будь ласка, не спекулюйте на цьому. Це тільки додає можливості вести інформаційні компанії нашим опонентам, нашим ворогам", - сказав Подоляк.

Деталі

Він наголосив, що немає ніякого внутрішнього розбрату та немає ніяких конфліктів.

"І бути не може", - додав Подоляк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що непорозумінь з Генштабом ЗСУ щодо дозволів на виїзд військовозобов'язаних немає.

Контекст

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області — дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з'явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

В результаті Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення про скасування дії порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання.