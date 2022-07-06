В ОП уверяют, что между Зеленским и Залужным нет никакого конфликта

Цитата

"Нет никакой конспирологии, нет никакого конфликта, тем более конфликта между Верховым главнокомандующим и просто Главнокомандующим. Это единственная вертикаль в военное время. Все вопросы ежедневно, много раз решаются именно в прямой коммуникации между вертикалью Верховного главнокомандующего и Главнокомандующего, поэтому, пожалуйста, не спекулируйте на этом. Это только прибавляет возможности вести информационные компании нашим оппонентам, нашим врагам", - сказал Подоляк.

Детали

Он подчеркнул, что нет никакого внутреннего раздора и нет никаких конфликтов.

"И быть не может", – добавил Подоляк.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоразумений с Генштабом ВСУ по поводу разрешений на выезд военнообязанных нет.

Контекст

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что в обществе появилось много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

В результате Генеральный штаб ВСУ принял решение об отмене действия порядка предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства.