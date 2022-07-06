Зеленський заявив, що між ним та Генштабом немає жодних непорозумінь

Цитата

"Щодо вчорашнього рішення, сьогодні було у нас засідання, в принципі у нас щоденне засідання з військовими. Сьогодні було окреме, додаткове засідання через це питання. Ми розібралися. Рішення повинно бути скасоване, і офіційну інформацію ви обов’язково отримаєте. Деталі говорять, що воно ухвалене неправильно і є погодження щодо цього рішення", — сказав Зеленський.

Деталі

Водночас він наголосив, що жодних непорозумінь з Генштабом у нього немає.

"У нас — війна і ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки, вони дрібні, я вважаю, в порівнянні з цією єдність, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що. Помилки треба виправляти, ось і все", — зазначив він.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України 5 липня повідомили, що військовозобов'язані не можуть покидати місце проживання без дозволу військкомату.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вказав, що військове командування найближчими днями не перешкоджатиме пересуванню по регіонах військовозобов’язаних, оскільки таких вказівок не було.

Згодом у Генштабі уточнили, що на пересування в межах області — дозволу не треба, як і на пересування в межах міста Києва та Київської області. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.

Після цього у традиційному вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що у суспільстві з'явилося багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. І що він бачить різні оцінки такого рішення, що є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві.

В результаті Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення про скасування дії порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання.