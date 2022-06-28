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Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом російський удар по ТЦ в Кременчуці

Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом російський удар по ТЦ в Кременчуці

Київ • УНН

 • 66489 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що ракетний удар російських військ по Кременчуку необхідно визнати терактом на рівні Радбезу ООН, передає УНН.

Цитата

“У понеділок — вдарили по Кременчуку, по одному з ТЦ, яких багато в Україні. Є інформація про загиблих, але ця цифра поступово збільшується, десятки людей пропали безвісти. Були знайдені кінцівки відірвані від тіл. І я пропоную визнати це терористичним актом. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території росії”, — заявив він.

Зеленський наголосив, що статус потрібно забезпечити юридично на рівні ООН і карати терористичні держави.

Контекст 

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН розпочала екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об'єктів в Україні.

Українські Національні Новини

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