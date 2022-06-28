Зеленський закликав Радбез ООН визнати терактом російський удар по ТЦ в Кременчуці

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“У понеділок — вдарили по Кременчуку, по одному з ТЦ, яких багато в Україні. Є інформація про загиблих, але ця цифра поступово збільшується, десятки людей пропали безвісти. Були знайдені кінцівки відірвані від тіл. І я пропоную визнати це терористичним актом. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території росії”, — заявив він.

Зеленський наголосив, що статус потрібно забезпечити юридично на рівні ООН і карати терористичні держави.

Контекст

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН розпочала екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об'єктів в Україні.