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Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом российский удар по ТЦ в Кременчуге

Киев • УНН

 • 66484 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что ракетный удар российских войск по Кременчугу необходимо признать терактом на уровне Совбеза ООН, передает УНН.

Цитата

“В понедельник — ударили по Кременчугу, по одному из ТЦ, которых много в Украине. Есть информация о погибших, но эта цифра постепенно увеличивается, десятки человек пропали без вести. Были найдены конечности оторванные от тел. И я предлагаю признать это террористическим актом. И чтобы это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории россии”, — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что статус нужно обеспечить юридически на уровне ООН и наказывать террористические государства.

Контекст 

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.

Напомним

Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине.

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