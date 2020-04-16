Президент відвідав військові навчання на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області перевірив перебіг ротних тактичних навчань із ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також оглянув військове містечко, будівництво якого має завершитись у травні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.
Так, повідомляється, що на гірському полігоні десантно-штурмові підрозділи, за підтримки авіації Повітряних сил та армійської авіації Сухопутних військ, відпрацювали блокування та знищення об’єктів умовного противника, висадку з вертольотів. При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 підрозділи десантників висунулися на рубіж переходу в атаку, захопивши "ворожий" опорний пункт.
Під час одного з етапів навчань відпрацьовано поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил. Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх керованих систем точного десантування, які перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ. Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації "Ан-26".
На полігоні Президенту продемонстрували новітні та модернізовані зразки стрілецької зброї, а також боєприпаси, що перебувають на озброєнні Десантно-штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил України.
Повідомляється, що Зеленський також ознайомився зі станом будівництва військового містечка для розміщення підрозділів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Глава держави оглянув новозбудовану казарму, зокрема кімнати та кухню. У казармі проживатимуть 125 військовослужбовців у 41 квартирі.
"Це дуже хороші, сучасні умови. Думаю, це ті кімнати, у яких наші військові почуватимуться комфортно", – зазначив Президент.
Реконструкцію будівлі виконано на 95%, завершуються роботи з встановлення вентиляційної системи, зазначили у Президента. Будівництво має завершитись у травні поточного року.
Нагадаємо, зранку 16 квітня Президент України Володимир Зеленський приїхав до Закарпатської області.