Президент посетил военные учения на Закарпатье

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область проверил ход ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также осмотрел военный городок, строительство которого должно завершиться в мае, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.