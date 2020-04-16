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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54760 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Президент посетил военные учения на Закарпатье

Президент посетил военные учения на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 15269 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область проверил ход ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также осмотрел военный городок, строительство которого должно завершиться в мае, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Так, сообщается, что на горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск, отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "вражеский" опорный пункт.

Во время одного из этапов учений отработаны пополнения запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставку грузов осуществлено с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении десантно-штурмовых войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации "Ан-26".

На полигоне Президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантно-штурмовых войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что Зеленский также ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Глава государства осмотрел построенную казарму, в частности комнаты и кухню. В казарме могут проживать 125 военнослужащих в 41 квартире.

"Это очень хорошие, современные условия. Думаю, это те комнаты, в которых наши военные будут чувствовать себя комфортно", - отметил Президент.

Реконструкция здания выполнена на 95%, завершаются работы по установке вентиляционной системы, отметили у Президента. Строительство должно завершиться в мае текущего года.

Напомним, утром 16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Закарпатскую область.

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