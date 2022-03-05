Зеленський провів зум-конференцію з американськими конгресменами: закликав закрити небо або забезпечити літаками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у форматі онлайн-конференції з представниками обох палат та обох партій Конгресу США. Під час переговорів Глава держави наголосив на важливості закриття повітряного простору над Україною або постачання державі літаків, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.
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Повідомляється, що загалом понад 200 політиків приєдналися до розмови з Володимиром Зеленським, щоб із перших вуст почути про ситуацію в Україні та поставити запитання.
Президент розповів про стан справ у країні, про перебіг бойових дій. Зокрема він акцентував увагу на воєнних злочинах, скоєних російською армією: обстрілах шкіл, житлових будинків, дитячих садочків, церков. Глава держави зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал "Бабин Яр", у результаті чого загинули цивільні громадяни.
Окремо Зеленський порушив питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, окупанти становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються в напрямку третьої – Південноукраїнської.
Зеленський повідомив конгресменам, що окупанти не пускали пожежників на Запорізьку АЕС.
Він додав, що на території України розташовано 15 атомних блоків, кожен з яких потенційно може стати новим Чорнобилем.
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“Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі. Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною або постачання нашій державі літаків радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують”, - повідомили в ОП.
“Також Президент закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status). Під час спілкування конгресмени поставили Володимиру Зеленському свої запитання та пообіцяли надати Україні всю можливу допомогу”, - додали в пресслужбі.
Раніше
Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.
Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшим бомбардуванням військами Російської Федерації території Української держави.