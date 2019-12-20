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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Дудою

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Дудою

Київ • УНН

 • 13292 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Співрозмовники обговорили перебіг імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

“Глава держави подякував Анджею Дуді за активну позицію Польщі у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Польщі зазначив, що його держава й надалі виступатиме за продовження санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України”, — вказано у повідомленні ОП.

Лідери приділили окрему увагу питанням забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про кроки, які здійснює Україна з метою укладення нової угоди про транзит російського газу.

“Під час розмови відзначено позитивні зрушення у питанні видачі Польщею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на поточний рік. Співрозмовники торкнулися питань взаємодії в рамках міжнародних і регіональних ініціатив, обговорили пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також узгодили графік двосторонніх заходів на наступний рік”, — додали у Президента.

Як писав УНН, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Українські Національні Новини

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