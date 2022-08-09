Зеленський провів телефонну розмову з президентом Конго: йшлося про продовольчу кризу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді, де обговорили продовольчу кризу та підтримку України. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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«Провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді. Під час перших в історії перемовин між Україною та Конго наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією рф щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН. Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою!» – повідомив Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна африканським лідерам приймати високопосадовців з російської федерації.