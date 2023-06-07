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Зеленський провів селектор по Каховській ГЕС: евакуація на лівобережжі повністю провалена окупантами

Київ • УНН

 • 327137 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів селекторну нараду щодо підтоплень після підриву Каховської ГЕС і зауважив, що евакуація на лівому березі Дніпра повністю провалена російськими окупантами, тож буде звернення дл міжнародних організацій, передає УНН.

Зеленський провів селектор по Каховській ГЕС: евакуація на лівобережжі повністю провалена окупантами

Цитата

"Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці. Евакуація людей. Термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища. Оцінка збитків та екологічної шкоди. Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій", - повідомив Зеленський.

Окрім того, з його слів, сьогодні, як і щодня, було зведення з фронту. "Дані розвідки. Забезпечення технікою та боєприпасами", - вказав Президент.

"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - зазначив він.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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