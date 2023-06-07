Зеленский провел селектор по Каховской ГЭС: эвакуация на левобережье полностью провалена оккупантами

Цитата

"Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе. Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко. Он уже на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться к международным организациям", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, сегодня, как и каждый день, была сводка с фронта. "Данные разведки. Обеспечение техникой и боеприпасами", - указал Президент.

"Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительные", - отметил он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.