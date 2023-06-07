Зеленский провел селектор по Каховской ГЭС: эвакуация на левобережье полностью провалена оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром провел селекторное совещание по подтоплениям после подрыва Каховской ГЭС и отметил, что эвакуация на левом берегу Днепра полностью провалена российскими оккупантами, поэтому будет обращение к международным организациям, передает УНН.
Цитата
"Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе. Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко. Он уже на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться к международным организациям", - сообщил Зеленский.
Кроме того, по его словам, сегодня, как и каждый день, была сводка с фронта. "Данные разведки. Обеспечение техникой и боеприпасами", - указал Президент.
"Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительные", - отметил он.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.