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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский провел селектор по Каховской ГЭС: эвакуация на левобережье полностью провалена оккупантами

Киев • УНН

 • 327137 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром провел селекторное совещание по подтоплениям после подрыва Каховской ГЭС и отметил, что эвакуация на левом берегу Днепра полностью провалена российскими оккупантами, поэтому будет обращение к международным организациям, передает УНН.

Зеленский провел селектор по Каховской ГЭС: эвакуация на левобережье полностью провалена оккупантами

Цитата

"Ситуация с Каховской ГЭС – тема номер один на сегодняшнем утреннем селекторе. Докладывал новоназначенный руководитель штаба по преодолению последствий министр Клименко. Он уже на месте. Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического ущерба. Эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Будем обращаться к международным организациям", - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, сегодня, как и каждый день, была сводка с фронта. "Данные разведки. Обеспечение техникой и боеприпасами", - указал Президент.

"Промежуточные итоги инспекции бомбоубежищ. К сожалению, неутешительные", - отметил он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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