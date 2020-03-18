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Зеленський прокоментував зараження коронавірусом Шахова

Зеленський прокоментував зараження коронавірусом Шахова

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні прокоментував ситуацію з народним депутатом Сергієм Шаховим, в якого тест на коронавірус показав позитивний результат, передає кореспондент УНН.

“Не можу не сказати стосовно народного депутата України пана Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі Рада була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги „кнопкодавили“, на жаль, та на щастя депутата Шахова не було у залі засідань Верховної Ради України”, — сказав Президент.

З його слів, було встановлено повний список осіб, з якими він контактував останнім часом.

“Всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у МОЗ підтвердили, що коронавірусом інфікувався один із нардепів ВР.

Зазначимо, сьогодні деякі ЗМІ повідомили про те, що ймовірним зараженим коронавірусом є народний депутат Сергій Шахов.

Після виявлення коронавірусу у нардепа Шахова перевірять весь комітет ВР.

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