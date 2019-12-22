Зеленський привітав єврейську громаду з Ханукою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з Ханукою і побажав здоров’я, успіхів та душевної наснаги, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Сердечно вітаю єврейську громаду з Ханукою — святом, що наповнене радістю спілкування у родинному колі, добрими справами та щирими надіями на милосердну любов Всевишнього", - йдеться у вітанні.
Зеленський також відзначив, що світло ханукальних вогнів нагадує нам, що міцна віра і незламність духу допомагають здолати найскладніші випробовування та впевнено йти до своєї мети.
"Переконаний, що ми збережемо нашу єдність в ім’я майбутнього України. Бажаю усім здоров’я, успіхів та душевної наснаги", - зазначив Глава держави у своєму вітанні.
Нагадаємо, юдеї сьогодні починають святкувати Хануку. Відзначимо, що свято триватиме з вечора 22 грудня по вечора 30 грудня.