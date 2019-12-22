Зеленський привітав українську збірну з успішним виступом на Дефлімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українську збірну з успішним виступом на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили в Італії. Про це він написав у своєму Telegram каналі, передає УНН.
“11 медалей та 2 місце у командному заліку — це не просто статистика. Ці досягнення дефлімпійців демонструють світу наш непереможний дух, а головне — надихають кожного українця ніколи не здаватись та долати будь-які труднощі. Дякую кожному чемпіону та призеру! Ми дуже вами пишаємось!” — написав глава держави.
Нагадаємо, п’ятий і передостанній день змагань у Санта Катеріні приніс 3 високі нагороди національній дефлімпійській збірній команди України в рамках Дефлімпіади-2019.