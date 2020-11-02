Зеленський повідомив, як він бачить перезавантаження КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Обрання суддів Конституційного суду України має бути тільки прозорим і відкритим. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Я вважаю, що (можна зробити обрання суддів КСУ — ред.) тільки прозорим і відкритим, тому що зараз є глухий кут, і всі через мікроскоп будуть дивитись, всі люди, а хто ж тоді потрапив у новий склад КСУ. Отут я б говорив про законодавчі зміни, про які говорили колеги — будь ласка, дуже простий якийсь закон, дуже швидко прийняти, щоб туди потрапили люди без того, що призначає чи Президент, чи Парламент. Така ситуація, давайте діяти по іншому... Конкурсний відбір суддів”, — сказав Зеленський.
На сьогодні, з його слів, є шанс повністю перезавантажити і почати реформування судової гілки влади.
Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.