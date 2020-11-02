Зеленский сообщил, как он видит перезагрузку КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Избрание судей Конституционного суда Украины должно быть только прозрачным и открытым. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
"Я считаю, что (можно сделать избрание судей КСУ - ред.) только прозрачным и открытым, потому что сейчас есть тупик, и все через микроскоп будут смотреть, все люди, а кто же тогда попал в новый состав КСУ. Тут я бы говорил о законодательных изменениях, о которых говорили коллеги - пожалуйста, очень простой какой-то закон, очень быстро принять, чтобы туда попали люди без того, что назначает или Президент, или Парламент. Такая ситуация, давайте действовать по другому ... Конкурсный отбор судей", - сказал Зеленский.
На сегодня, по его словам, есть шанс полностью перезагрузить и начать реформирование судебной ветви власти.
Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.